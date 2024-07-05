Dolar haftayı 32,71 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,5730 32,5740 32,7180 32,7190 Avro 35,1950 35,1960 35,3930 35,3940 Sterlin 41,5590 41,5730 41,8480 41,8550 İsviçre frangı 36,2070 36,2130 36,4140 36,4170 ANKARA ABD doları 32,5430 32,6230 32,6880 32,7680 Avro 35,1550 35,2350 35,3530 35,4330 Sterlin 41,4990 41,7090 41,7880 41,9980