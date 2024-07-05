Dolar haftayı 32,71 TL'den kapattı
Güne artışla başlayan dolar günü 32,71 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 17:16, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,5730
|32,5740
|32,7180
|32,7190
|Avro
|35,1950
|35,1960
|35,3930
|35,3940
|Sterlin
|41,5590
|41,5730
|41,8480
|41,8550
|İsviçre frangı
|36,2070
|36,2130
|36,4140
|36,4170
|ANKARA
|ABD doları
|32,5430
|32,6230
|32,6880
|32,7680
|Avro
|35,1550
|35,2350
|35,3530
|35,4330
|Sterlin
|41,4990
|41,7090
|41,7880
|41,9980