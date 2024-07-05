UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da goller Merih Demiral'dan gelmişti.

Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapması ise büyük ses getirdi.

Disiplin soruşturulması başlanan harekete ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kurulu'na gönderdi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.