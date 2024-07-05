YÖK'ten lisansüstü öğrenci alımlarla ilgili önemli yazı!

Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü program açma izinleri Yükseköğretim Kurulumuz tarafından verilmektedir.



Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından üniversitelere gönderilen yazıda lisansüstü öğrenci alımlarında sadece izin verilen alanda öğrenci alımı yapılması, bunun dışındaki alt alanlarda öğrenci kontenjanı ilanı yapılmaması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

