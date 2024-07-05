Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 13:59, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.