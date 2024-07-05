MSB açıkladı: Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu

Milli Savunma Savunma Bakanlığı, insan kaçakçılığı iddiaları nedeniyle tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay yerine, MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının kullanıldığı sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dahil, her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar ve yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.