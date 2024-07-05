Sinan Ateş davasında tahliye edilenler kimler?
Sinan Ateş cinayetinin 5. celsesinde mahkeme heyeti 10 kişiyi tahliye etti.
Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında, Mahkemenin tutuklu bulunan taksici, otel sahibi, otoparkçı gibi bazı sanıkları tahliye etmesi bekleniyordu.
İşte tahliye edilenler:
Mehmet Yüce: Motorsikletini sattığı için tutukluydu. Sinan Ateş'in öldürüldüğü olayda Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya'nın kullandığı motosikletin satıcısı olarak iddianamede yer alıyor. Yüce'nin, olayla başka bir ilişkisi bulunmuyordu.
Erdem Karadeniz: Otel sahibi olduğu belirtiliyordu. Fiilen sahibi olduğu öne sürülen otelde şüpheliler konakladığı için dosyada yer alıyor ve cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.
Osman Bayraktar: Cinayet ile ilgisi yok. Sadece Doğukan Çep'i ortağı olduğu otoparka gelip gitmesi nedeniyle tanıyordu.
Zekeriya Asarkaya: Arkadaşlık ilişkisi nedeniyle Hakan Saraç'ın yanında getirdiği ray Özyağcı ile Suat Kurt'u evinde ağırladığı için tutukluydu.
Ufuk Köktürk: Doğukan Çep'i cezaevinde tanıyordu. İsteği üzerine cinayetten bir gün önce ona 4 bin lira gönderdiği için tutukluydu
Aytaç Ataç: Ankara'da bir kafe işletmecisi. Olayda ölen ya da yaralanan kimseyi tanımıyordu. Bir saat önce cinayeti öğrendi. Bir arkadaşına tüm konuşma kayıtlarını sil dediği için tutukluydu.
Caner Günay: Taksici. Doğukan Çep ve Tetikçi Eray Özyağcı'nın para gönderdiği isimlere para gönderdiği için tutukluydu.
Umut Ersoy: Taksici. Doğukan Çep'i ise 'Cuma' ismiyle tanıyordu. Tetikçi Eray Özyağcı'yı da Doğukan Çep'in yanında görmesi sebebiyle tanıyordu ama samimiyeti yoktu.
Alper Atay: Olayla ilişkisi yoktu. Cinayete iştirak etme suçlamasıyla yargılanan Suat Kurt'u ismen tanıdıyordu.