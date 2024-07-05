Sinan Ateş davasında tahliye edilenler kimler?

Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında, Mahkemenin tutuklu bulunan taksici, otel sahibi, otoparkçı gibi bazı sanıkları tahliye etmesi bekleniyordu.

İşte tahliye edilenler:

Mehmet Yüce: Motorsikletini sattığı için tutukluydu. Sinan Ateş'in öldürüldüğü olayda Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya'nın kullandığı motosikletin satıcısı olarak iddianamede yer alıyor. Yüce'nin, olayla başka bir ilişkisi bulunmuyordu.

Erdem Karadeniz: Otel sahibi olduğu belirtiliyordu. Fiilen sahibi olduğu öne sürülen otelde şüpheliler konakladığı için dosyada yer alıyor ve cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.

Osman Bayraktar: Cinayet ile ilgisi yok. Sadece Doğukan Çep'i ortağı olduğu otoparka gelip gitmesi nedeniyle tanıyordu.

Zekeriya Asarkaya: Arkadaşlık ilişkisi nedeniyle Hakan Saraç'ın yanında getirdiği ray Özyağcı ile Suat Kurt'u evinde ağırladığı için tutukluydu.

Ufuk Köktürk: Doğukan Çep'i cezaevinde tanıyordu. İsteği üzerine cinayetten bir gün önce ona 4 bin lira gönderdiği için tutukluydu

Aytaç Ataç: Ankara'da bir kafe işletmecisi. Olayda ölen ya da yaralanan kimseyi tanımıyordu. Bir saat önce cinayeti öğrendi. Bir arkadaşına tüm konuşma kayıtlarını sil dediği için tutukluydu.

Caner Günay: Taksici. Doğukan Çep ve Tetikçi Eray Özyağcı'nın para gönderdiği isimlere para gönderdiği için tutukluydu.

Umut Ersoy: Taksici. Doğukan Çep'i ise 'Cuma' ismiyle tanıyordu. Tetikçi Eray Özyağcı'yı da Doğukan Çep'in yanında görmesi sebebiyle tanıyordu ama samimiyeti yoktu.

Alper Atay: Olayla ilişkisi yoktu. Cinayete iştirak etme suçlamasıyla yargılanan Suat Kurt'u ismen tanıdıyordu.