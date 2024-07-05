Bolu'ya Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykeli dikilecek

Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bolu'ya Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykeli dikilecek

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın UEFA tarafından 2 maç men cezası almasına tepki göstererek, "Size söz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu'ya dikeceğim! Haydi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 15:52, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:53
Yazdır
Bolu'ya Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykeli dikilecek

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a 'Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması' gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından UEFA'nın vermiş olduğu karara tepki gösterdi. Başkan Özcan paylaşımında, "Merih Demiral'a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonu'nu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu'ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber