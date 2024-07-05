Elazığ'da, 2 kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Olay, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Rukiye Yıldırım'ın, dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkarken, olay yeri incelemesindeki bulgulara göre de Halil'in, Rukiye'yi tabancayla vurarak, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.