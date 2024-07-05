Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam

2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Bloomberg'ün haberine göre, eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibariyle 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

Yeniden zam yapılabilir

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.

Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.

Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.