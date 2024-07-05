Maç günü kebap siparişleri şinitzeli geride bıraktı

Futboldaki rekabet yemek siparişlerine de yansıdı. Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de maç günü kebap yemeği tercih etti.

Türkiye-Avusturya maçının oynandığı 2 Temmuz günü kebap siparişlerinde artış gözlenirken, Avusturya'nın ünlü lezzeti şinitzel siparişlerinde düşüş yaşandı.

TÜRKİYE'DE YEMEĞİN LİDERİ DÖNER OLDU

Türkiye'nin Avusturya'ya karşı 2-1'lik galibiyet kazandığı tarihi akşamda, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde döner başı çekti. Futbol coşkusunun zirve yaptığı gecede, döner siparişlerinin oranı dikkat çekerken, burger ve pizza siparişleri de bu lezzeti takip etti.

Geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü. Buna ek olarak, tavuk yemekleri de sıklıkla tercih edildi.