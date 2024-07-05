Başında beş dikiş ile meydana çıktı, rakibini 1 dakikada yendi
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 boyda mücadele eden Volkan Bilgin, başında beş dikiş olmasına rağmen rakibini 1 dakikada yenmeyi başardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 19:20, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:21
Kocaeli'de katıldığı yağlı güreş organizasyonunda girdiği mücadelede yaralanan Bilgin, başında beş dikiş olmasına rağmen Er Meydanı'nda güreş tutmak istedi.
Bilgin, peşreve çıkarak daha sonra rakibiyle güreş yaptı. Bilgin, güreş başlaması sonrası 1 dakika içerisinde rakibini yendi.
Volkan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başındaki dikişlere rağmen Er Meydanı'nda güreş yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Tüm zorluklara rağmen rakibini yenmeyi başardığını anımsatan Bilgin, "Rakibimi 1 dakikada yendim. Çok mutluyum. Tabii ki dikişler nedeniyle biraz zor oldu." dedi.
Bilgin, bundan sonraki hedefinin de diğer rakiplerini yenmek olduğunu kaydetti.