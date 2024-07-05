'Kahramanmaraş'ta deprem öncesi yatak kapasitesine yıl sonu ulaşacağız'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Bakan Memişoğlu, katıldığı Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından kentteki sağlık yatırımları inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, depremler sonucunda yıkılmış olan birçok yapının hızla yeniden yapıldığını belirtti.

Bakan olarak ilk saha ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kentimizde sağlık yapılarımızla ilgili aynı diğer yapılardaki olduğu gibi hasarlar oluştu ama bugün özellikle dolaşırken ziyaret sıralarında şunu gördüm ki büyük milletiz, büyük devletiz. Dünyanın bütün bilim otoritelerinin yaklaşık 200-300 yıldır dünyada görülmeyecek kadar şiddetli olan bir depremin sonucunda yıkılmış olan birçok yapının Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yeniden yapılma aşamasında olduğunu ve bunun bu büyük Türk milletinin özverisiyle ve buraya yaptığı büyük yatırımla gönül bağıyla yeniden yapılandırıldığını görmekten de çok mutlu oldum."

Kahramanmaraş'ta da hastanelerindeki yatak kapasitenin eski seviyesine ulaşmasına yönelik başlatılan çalışmaların ivme kazandığına işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta özellikle deprem öncesindeki yatak kapasitemize Allah nasip ederse 2024 sonu itibarıyla ulaşacağız. Aktif olarak inşaat süreçleri devam eden 5 hastanemiz var. Bu hastanelerimizin inşaatlarını inşallah 2024 sonu itibarıyla insanlarımızın hizmetine başlayacak şekilde yürütüyoruz. Bazı eksiklikler, gecikmeler olsa da bugün baktığımız zaman büyük bir hız kazandıklarını ve artık özellikle yeni fiziki yapılarıyla 2024 itibarıyla sağlık sistemimizi insanlarımızın hizmetine gireceğini özellikle söylemek istiyorum."

Sağlıkta birinci basamak aile hekimlerini güçlendireceklerini anlatan Memişoğlu, en iyisini yapmak adına çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve diğer ilgililer katıldı.