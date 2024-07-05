Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 20:13, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:39
Yazdır

Şüpheli D.G'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı (48) daha önceden tanımadığını, Yunanistan'da firari durumda olan Y.A. ve D.S'den talimat aldıklarını söyledi.

Bu iki kişiyle, saldırıyı beraber gerçekleştirdiğini belirttiği B.Y. aracılığıyla, yüz yüze tanışarak arkadaş olduğunu aktaran D.G, şunları kaydetti:

"Benden bu zamana kadar herhangi bir şey istememişlerdi. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece birlikte ikamet ettiğim B.Y'yi, Y.A. ve D.S. arayarak bir öldürme işi olduğunu, yapıp yapamayacağımızı sordular. Biz de yapabileceğimizi söyledik. Bunun üzerine haber beklememizi söyleyerek telefonu kapattılar.

24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde B.Y'nin telefonu üzerinden bizimle iletişime geçtiler. Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, bunun karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, orada bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler. Teklifi kabul ettik. Daha önce böyle bir olaya karışmamıştım. Kendisine emanet teslim edileceğinin söylenmesi üzerine B.Y. evden çıkarak bir yere gitti ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Eve döndüğünde yanında telefon, 2 tabanca ve bir miktar para vardı."

D.G, Y.A. ve D.S'nin B.Y'de bulunan telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçtiğini, verdikleri talimatlar doğrultusunda Kartal'da bir otele gittiklerini anlatarak "Olaydan bir gün önce Y.A'nın gönderdiği taksiye binerek olay yerine gittik. Keşif yaptıktan sonra otele geri döndük ve o gece hiç uyumadık." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde D.S. ve Y.A'nın kendileriyle iletişim kurduğunu ve denileni yapmaları gerektiğini söylediklerini belirten D.G, ifadesine şöyle devam etti:

"Otelin kapısına gelen taksiye binerek gönderilen konuma yeniden gittik. Orada B.Y. ile bir süre beklemeye koyulduk ancak B.Y. biraz korktu. Bu nedenle kendisinin beni biraz ileride bekleyeceğini, bir problem olması halinde beni kollayacağını söyledi. Şahsın evden çıktığını gördükten sonra arabaya binmesini bekledim ve arabaya biner binmez kapalı olan şoför camından içeriye doğru bir el ateş ederek koşmaya başladım. Ölüp ölmediğini o an bilmiyordum. Şahsı da tanımıyorum. Ben koşarken arkama birkaç kişi takıldı ve beni kovalamaya başladılar ancak B.Y. ile birlikte koşarak bu şahısları atlattık."

Olayın ardından silahları tenha bir duvarın dibine saklayarak yollarına devam ettiklerini anlatan D.G, "Tenha bir tır garajı bularak oradaki bir tırın arkasına saklandık. B.Y'de bulunan telefonla D.S. ve Y.A'yı arayarak işi hallettiğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

D.G, daha sonra taksiyle Pendik'te bir eve gittiklerini, kapıyı açamayınca Y.A. ve D.S'nin adresini bildirdiği başka bir eve gittiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Taksici belirtilen konuma bizi götürdü ve orada daha sonradan ismini Erdal olarak öğrendiğim şahısla buluştuk. Erdal bizi alarak yakalandığımız ikamete götürdü. Ne taksideyken ne de Erdal ile hiçbir şey konuşmadık. Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı. Eve vardıktan sonra ben direkt uyudum ve uyandığımda kapıda polislerin olduğunu gördüm. Yaptığım şey için çok pişmanım."

- Olay

Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış, emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

D.G. ve 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber