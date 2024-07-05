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Hasattan dönerken devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat dönüşü devrilen traktörün sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 20:44, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:46
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Hasattan dönerken devrilen traktörün sürücüsü öldü

Fazıl Arafat idaresindeki 19 HL 816 plakalı, römorku buğday yüklü traktör, Danişment köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan İbrahim Arafat, Saniye Arafat, Bircan Bektaş ve Emine Bostancı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fazıl Arafat, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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