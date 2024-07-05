İstanbul'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü
İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 23:31, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:34
Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.