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6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:04
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6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na, Karabağ Deklarasyonu'nun imza törenine katılacak.

(Şuşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bükreş)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izleyecek.

Günün diğer çeyrek final müsabakasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00/Düsseldorf/19.00)

2- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gayrimenkul projelerine ilişkin yetki talep edeceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak.

(İstanbul)

4- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile BSFS Arena'da oynayacak.

(Viyana/19.00)

5- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.

(Edirne)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.

(Londra)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00)

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