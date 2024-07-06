Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası

"Özellikle son 16 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum."

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek final aşamasına geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum."

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