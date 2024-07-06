Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
A Milli Futbol Takımımıza Hollanda maçı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den destek geldi. Merih'e verilen haksız cezayı kınadığını belirten Aliyev, Hollanda'ya karşı başarı diledi: Yaşasın Türk dünyası!
A Milli Futbol Takımımız bugün 22.00'de EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Milli Futbol Takımımıza tebrik ve destek mesajı gönderdi:
"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek final aşamasına geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum."
"Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum"
UEFA bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vererek bir skandala imza atmıştı.
Aliyev'den Merih Demiral'a destek mesajı geldi:
"Özellikle son 16 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum."
"Yaşasın Türk dünyası!"
"Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum!" diyen Aliyev, açıklamasını "Yaşasın Türk dünyası!" sözleriyle bitirdi.