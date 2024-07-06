THY, yatırım şirketi kuruyor

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni şirket kurma kararını duyurdu.

5 Temmuz'da KAP'a yapılan açıklama göre THY, 2,5 milyar lira sermayeli THY Yatırım Yönetim A.Ş. adında şirket kuracak. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."