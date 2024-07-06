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Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisi yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 52,78'lik kısmını Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'ya gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 12:05, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:55
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Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv endüstrisi, yılın ilk yarısını 17 milyar 701 milyon 161 bin dolarlık dış satımla kapattı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 2,27 oranında artıran sektör temsilcileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Ocak-haziran döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderen sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeden 9'unu Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Listenin ilk sırasındaki Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı 2 milyar 435 milyon 115 bin dolar oldu. İkinci sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım 2 milyar 72 milyon 401 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık'a 1 milyar 939 milyon 455 bin dolarlık ürün gönderen sektör temsilcileri, dördüncü İtalya'ya 1 milyar 663 milyon 721 bin ve beşinci sıradaki İspanya'ya 1 milyar 232 milyon 648 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv endüstrisinin 5 Avrupa ülkesine yaptığı ihracat, sektörün toplam ihracatının yüzde 52,78'lik kısmını oluşturdu.

Suudi Arabistan ve Avustralya'ya yapılan ihracat katladı

Sektör temsilcileri ilk 10'daki ülkelerden Polonya'ya 733 milyon 342 bin, Slovenya'ya 683 milyon 539 bin, Belçika'ya 622 milyon 408 bin, ABD'ye 564 milyon 78 bin ve Romanya'ya 514 milyon 71 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ocak-haziran döneminde bazı ülkelere ihracatını önemli oranda artırdığı görüldü.

Suudi Arabistan'a yapılan dış satım yüzde 238'lik artışla 41 milyon 827 bin dolardan 141 milyon 396 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 60 milyon 960 bin dolarlık ihracat yapılan Avustralya'ya bu yılın aynı dönemindeki dış satım yüzde 114,7'lik artışla 130 milyon 909 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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