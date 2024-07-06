Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Samsun için "turuncu", Giresun ve Ordu için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.