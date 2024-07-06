Konya'da bir araçta 225,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

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