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İsrail Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 13:33, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:34
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İsrail Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Kudüs kentlerinde en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanlar ile bir kadının bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 535'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 568 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedefliyor

Gazze Şeridi, son birkaç hafta içinde 27 Ekim'de başlattığı kara saldırılarından farklı olarak İsrail ordusunun "yeni tip" askeri saldırılarına tanık oluyor.

İsrail ordusu son dönemde sınırlı kuvvetlerin katılımıyla havadan, karadan ve denizden çeşitli bölgelerde Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanlar, bu saldırılara örnek olarak gösteriliyor.

İsrail ordusu, bu saldırıların "Filistinli gruplar tarafından tutulan esirleri serbest bırakmak veya ordunun 'Hamas askeri yapısını' ortadan kaldırmak gibi belirli hedeflere ulaşmayı amaçladığını" iddia ediyor.

Gazze'de can kaybı 38 bin 98'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralananların sayısı da 87 bin 705'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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