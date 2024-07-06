Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntülendi. Türkiye Uzay Ajansı, vatandaşların büyük şaşkınlıkla kaydettiği göktaşı görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 15:42, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:48
Yazdır
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler şaşkına döndü. Söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.

Akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'DAN GÖKTAŞI AÇIKLAMASI

Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin birçok farklı ilinden görülen göktaşı hakkında resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

TUA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber