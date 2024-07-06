Şırnak'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi Güneyce köyü Resor Deresi kenarında ailesiyle piknik yapan ve daha sonra serinlemek için suya giren 15 yaşındaki Yeliz K. bir süre sonra suda batmaya başladı.

Yeliz K. durumu fark eden aile bireyleri tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.