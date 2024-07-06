Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi.

Kelkit çevre yolu üzerinde Erzincan istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü İbrahim N, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Arife İ (48) ve 10 yaşındaki Ravza İ'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Arife İ ve Ravza İ ile otomobilin sürücüsü İbrahim N, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.