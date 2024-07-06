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Paraşüt tutkunları Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" başladı. Etkinlikte paraşütçüler nostaljik uçaklardan atlayış yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 16:35, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:39
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Paraşüt tutkunları Eskişehir'de buluştu

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı paraşütçüler bir araya geldi.

Doğu Apronu'nda düzenlenen, tüm atlayışların ücretsiz olduğu halka açık etkinlikte, "ANTONOV AN-2" ve "CESSNA 172" model iki uçakla 7 bin ve 10 bin fit yükseğe çıkan paraşütçüler, nostaljik uçaklardan kendilerini gökyüzüne bıraktı.

Paraşütçüler, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini de izledi.

Yarın sona erecek festivalin kapanışında paraşütçülere "Katılım Sertifikaları" takdim edilecek.

"Türkiye'deki tüm paraşütçülerimiz davetli"

Şener, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, paraşüt festivalinde gösteri sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gösteri uçuşuyla festivale katılım sağladığını kaydeden Şener, "Çok güzel bir gün. Havamız şahane. Rengarenk paraşütleri izledik. Sonrasında gösteri uçuşu yapmaktan dolayı da büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu ise İstanbul, İzmir, Denizli gibi Türkiye'nin pek çok şehrinden paraşüt tutkunlarının Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bir araya geldiğini belirtti.

Görenoğlu, sabahın ilk ışıklarından itibaren yaklaşık 50 paraşütçünün atlayış yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Atlayışlarımız nostaljik "ANTONOV AN-2" ve "CESSNA 172" hava araçlarıyla gerçekleşiyor. Çok güzel güneşli harika bir gün. Sabah 05.30'da atlayışlara başladık. Sabahtan itibaren atlayışlarımız devam ediyor. Bu etkinliğimiz paraşütçülerimize özel. Türkiye'deki tüm paraşütçülerimiz davetli. Bu festivalimizi 7'den 70'e herkes izlemeye gelebiliyor. Gün boyu atlayışlar devam edecek."

Etkinliğe Sinop'tan gelerek katılan paraşütçü Mustafa Kavak, 36 yıldır bu sporla ilgilendiğini anlattı.

Türk Hava Kurumu'nun yetiştirdiği paraşütçülerden olduğunu anlatan Kavak, "Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin tüm paraşütçülere sunduğu çok güzel bir imkan var. 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Sivrihisar'dayız. Bize her türlü olanağı sağladılar. 2 uçak tahsis ettiler. Kalacak yer temin ettiler. Burada konakladık ve bir akşam daha konaklayacağız. Mükemmel bir ortamdayız. Burası Türkiye'de tek. Ücretsiz olarak biz burada atlayış yapıyoruz." dedi.

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