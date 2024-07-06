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Kapalı otoparkta araçları çizdiler

İstanbul Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait katlı otoparkta 7 araç çizildi. Kaportaları büyük ölçüde zarar gören araçları çocukların çizdiği tespit edildi. Zararın belediye tarafından karşılanacağı açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 16:40, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:44
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Kapalı otoparkta araçları çizdiler

ARAÇLAR ÇİZİLDİ, ÜZERLERİNE YAZILAR YAZILDI

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB'ye ait katlı otoparkta 7 araç zarar gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Araç sahipleri şikayetçi oldu.

Bir araç sahibi, "Yaklaşık bir buçuk yıldır aracım otoparkta duruyor. Güvenli bir şekilde durmasını istediğim aracın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerine ve güvenliğe aktardım konuyu. Tutanak tuttuk sonra Hasanpaşa Karakolu'na intikal ettim burada da tutanak tuttuk." dedi.

ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İBB, kamera kayıtlarını inceledi. Araçları, çocukların çizdiği tespit edildi.

ZARARI BELEDİYE KARŞILAYACAK

Zararın belediye tarafından karşılanacağı açıklandı.

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