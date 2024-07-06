Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 17:04, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:06
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.