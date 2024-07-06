Türkiye EURO 2024'e veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Mahir öğretmeni öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
Bazı şişe ve cam firmalarına rekabet soruşturması
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Ana sayfaHaberler Spor

Türkiye EURO 2024'e veda etti

A Milli Takım EURO 2024'te kritik maça çıktı. Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu skorla turnuvaya veda etti. İşte ayrıntılar ve maçtan kareler...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 23:59, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 00:10
Yazdır
Türkiye EURO 2024'e veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk sarı kartı 30. dakikada Hollanda'da Simons'a çıktı.

35. dakikada Arda'nın kullandığı korner sonrasında Türkiye Samet'in golüyle 1-0 öne geçti.

Hollanda, 70. dakikada De Vrij'ın golüyle skoru eşitledi.

Hollanda, 76. dakikada Gakpo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

HAKEMLER

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer görev aldı.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlendi.

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemedi.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşmayı takip etti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN FOTOĞRAFLAR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber