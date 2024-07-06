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Dursun Özbek: Büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt' diyorlar bize. Düzeltemezsek büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 19:34, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:37
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Dursun Özbek: Büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, negatif öz sermaye durumunu düzeltememeleri durumunda UEFA'dan ceza alabileceklerini söyledi.

İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sarı-kırmızılıların gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda üyelerden yetki istemek amacıyla yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Özbek, Galatasaray'ın UEFA'dan finansal fair play kuralları gereğince ceza alma ihtimaline değinerek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt.' diyorlar bize. Düzeltemezsek büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız." ifadelerini kullandı.

Özbek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile yapacağı çeyrek final maçı hakkında ise "Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah bu akşam maçı alacaklar." diye konuştu.

Florya Konut Projesi hakkında da konuşan Özbek, ilk planlarının bu projeyi kulüp imkanlarıyla yapmak olduğunu belirterek, geçen 2 yıllık süreçte bazı gelişmelerin yaşandığını kaydetti ve konut fiyatı artışı ile inşaat maliyeti arasındaki farkın kapandığını söyledi.

Özbek ayrıca, "Bankalar Birliğine ödediğimiz faiz yüzde 15'ten yüzde 51'e çıktı. Böylece kulübümüz yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz öder hale geldi." dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplantıda söz alan Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur ise Florya konut projesiyle ilgili, "Kişisel olarak kendimiz yapmalıyız fikrindeyim." ifadesini kullandı.

Yetki istenen projeler hakkındaki önergeyi birlikteliği bozmama adına desteklediğini belirten Timur, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sarı-kırmızlı kulübün yeni yönetiminde yer almayan Timur, "Herkese hakkını helal etmesini rica ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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