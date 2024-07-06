MİT Türk bayrağına zarar verenleri yakalamaya devam ediyor

Türk bayrağını kirli elleri ile yırtan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade SMO tarafından Azez'de gözaltına alındı.

MİT'in yoğun çalışmaları sonucunda Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.

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