Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma

Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in yaptığı paylaşım nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gevrek'in 2 Mayıs 2024 tarihinde görevinin bittiği belirtildi.

Gevrek'in yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanırken Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.