Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ABD'ye gidecek

O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Maliyeden ticari araçların kayıt dışı akaryakıt alımına yakın takip
Maliyeden ticari araçların kayıt dışı akaryakıt alımına yakın takip
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
PKK'dan 'bittik' toplantısı
PKK'dan 'bittik' toplantısı
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımına çeyrek final mücadelesinde destek olmak için Almanya'daydı. Maç sonrası Berlin'den İstanbul'a döndü. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 10:14, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 10:17
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bizim Çocuklar"a tebrik

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber