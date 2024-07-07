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Konya'da aranması bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Konya'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 11:29, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:32
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Konya'da aranması bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 yaşındaki M.Ç.'nin gizlendiği adresler tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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