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Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor

Otomotiv sektörünün haziran ayı ihracatı yüzde 12,4 azalarak 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 12:11, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:15
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Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor

En büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin haziran ayı ihracatı yüzde 11 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 4 azalarak 942 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalışla 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 14 azalışla 177 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 83 azalışla 30 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 20 azaldı. ABD'ye yüzde 2, Rusya'ya yüzde 13 ihracat düşüşü, Romanya'ya ise yüzde 79 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 17 ihracat düşüşü yaşanırken, İspanya'ya yüzde 29, İtalya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 83, Almanya'ya yüzde 62 ihracat artışı oldu. Haziranda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 20 artarak 322 milyon dolar oldu. Almanya 319 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, ihracat yüzde 18 azaldı. Fransa'ya otomotiv ihracatı da yüzde 21 azalışla 315 milyon dolar oldu. İspanya'ya yüzde 7, Romanya'ya yüzde 23, ABD'ye yüzde 3 ihracat artışı yaşanırken İtalya'ya yüzde 7, Slovenya'ya yüzde 2, Polonya'ya yüzde 35 ve Belçika'ya yüzde 30 ihracat düşüşü oldu.

Ülke grubunda yüzde 68 pay ile ilk sırada yer alan AB ülkelerine ihracat yüzde 12 azalarak 1 milyar 787 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 14 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 18 ve Afrika ülkelerine yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı.

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