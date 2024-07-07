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İzmir Fen Lisesi'ndeki disiplin soruşturmaları TBMM'ye taşındı

SAADET Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 2021-2023 yılları arasında İzmir Fen Lisesi'nde yatılı eğitim gören 6 öğrenci hakkında usulsüz disiplin soruşturmaları yürütülüp, 2'sinin okuldan atıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Çalışkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, bir öğretmenin öğrencilerden birinin rızası dışında çıplak görüntüsünü aldığı ve okulda etnik ayrımcılık yapıldığı iddialarını sordu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 12:21, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:51
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İzmir Fen Lisesi'ndeki disiplin soruşturmaları TBMM'ye taşındı

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, soru önergesinde, Türkiye'nin önde gelen liselerinden İzmir Fen Lisesi'nde, 2021-2023 yılları arasında idari sorunlar yaşandığı, öğrencilere haksız disiplin cezaları verildiği, çocuk hakları ihlalleri ve bazı hukuksuz uygulamalar yaşandığı iddialarını gündeme getirip, bu durumun öğrenci ve ailelerini derinden etkileyen ciddi mağduriyetler ortaya çıkardığını belirtti. Çalışkan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, "Halen görevde olan mevcut okul müdürü, okul müdürünün yardımcıları ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan idari kadronun, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) ilk bine girip Türkiye derecesi yaparak okulu kazanmış 6 öğrenciye karşı müfettiş kararlarıyla sabit kanunsuz disiplin cezaları vererek, bazılarını okuldan attıkları, mağdur öğrencilerde telafisi mümkün olmayan hak mahrumiyetlerine neden oldukları, okuldaki bir öğretmenin öğrencilerden birisinin rızası dışında çıplak görüntüsünü aldığı ve okulda etnik ayrımcılık yapıldığı iddiaları yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

'DOSYALARIN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİ' İDDİASI

Çalışkan, konuya ilişkin resmi şikayetlerin dönemin İzmir Valisi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birçok yetkilinin mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmadıklarını ileri sürerek, "Savcılığa iletilmesi gereken dosyaları iletmedikleri iddia edilmektedir. Yapılan idari soruşturmalarda il müfettişleri ve bakanlık eğitim müfettişlerinin kanunsuzluklar tespit ettikleri ancak dosyaların görmezden gelindiği, bazı personele göstermelik disiplin cezaları verildiği ileri sürülmektedir. İzmir Fen Lisesi'nde yaşanan idari sorunlar, ciddi bir hukuki durumu ortaya koymaktadır. Konunun detaylı bir şekilde incelenmesi, mağduriyetlerin giderilmesi ve gereken önlemlerin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bahsi geçen konular hakkında defalarca şikayet başvurusunda bulunulmasına ve İzmir Maarif Müfettişleri Başkanlığı tarafından iddiaların vahameti nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma açılmasının talep edilmesine rağmen konunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterince soruşturulmadığı ifade edilmektedir" dedi.

SORULAR

Çalışkan'ın sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

"İzmir Fen Lisesi'nde 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim yıllarında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlığınızca yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen bulgular nelerdir? İddialar doğruysa söz konusu okulda yaşanan ve üzeri örtülmeye çalışılan hadiseler birçok kamu görevlisi tarafından organize bir şekilde suç işlendiğini göstermektedir. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler nelerdir? Okulda ilk soruşturmayı yapan ve iddiaların hiçbirisinin sübuta ermediğine ilişkin rapor tanzim ettiği ileri sürülen bir müfettiş hakkında bakanlığınızca bir soruşturma yürütüldüğü ve 'uyarı' cezası verildiği iddiası doğru mudur? İzmir Fen Lisesi'nde verilen disiplin cezalarında öğrenciler arasında ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu var mıdır? Eğer yapılmışsa bunun sebepleri nelerdir? Etnik ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddia edilen ve aynı zamanda çıplak görüntüsü alındığı iddia edilen öğrenci soruşturma esnasında ifade vermiş midir? Onun ifadesine istinaden bir değerlendirme yapılmış mıdır? İzmir Fen Lisesi'nde yürütülen usulsüz idari işlemler nedeniyle mağduriyet yaşadıkları ileri sürülen öğrenci ve velilerin ifadeleri eksiksiz olarak alınmış mıdır? İl Milli Eğitim müfettişi ile bakanlık müfettişinin raporlarında okul müdürü hakkında idari bir tedbir önerilmiş midir? Bunun gereği olarak okul müdürü ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmiş midir? İzmir Fen Lisesi'nde yaşanan bu sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilere ve velilere yönelik nasıl bir destek ve telafi politikası uygulanmıştır? Tüm bu iddialar karşısında Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 'çocuğun üstün yararı' ilkesi gözetilerek yeterli düzeyde işlem yapılmış mıdır?"

2 ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI

İzmir Fen Lisesi'nde pansiyonda kalan 21 öğrenciden 5'ine, 2021 yılında Okul Disiplin Kurulu kararıyla, 'Pansiyon düzenini bozmak' suçundan disiplin suçu verildiği, başka bir olayda 3 öğrencinin kaldığı odada alkol şişesi bulunması nedeniyle, 2'sine disiplin cezası verildiği, diğer öğrenci T.Y.'nin okuldan atıldığı, yine başka bir olayda da gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğrencilerin odasına giren nöbetçi öğretmenin, bu sırada banyoya girmek üzere olan öğrenci A.D.'yi çıplak halde kayda aldığı, bunun üzerine çıkan tartışma sonucu öğrencinin okuldan atıldığı belirtildi.

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