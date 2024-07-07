Bizim Çocuklar'ın EURO 2024'e vedası uluslararası basında

Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
PKK'dan 'bittik' toplantısı
PKK'dan 'bittik' toplantısı
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Spor

Bizim Çocuklar'ın EURO 2024'e vedası uluslararası basında

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek veda eden Türkiye, uluslararası basında geniş yer buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 12:57, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:02
Yazdır
Bizim Çocuklar'ın EURO 2024'e vedası uluslararası basında

Uluslararası haber ajansları ve farklı ülkelerde haber yayını yapan ulusal internet siteleri ve gazeteler, dün Türkiye'nin EURO 2024'e veda ettiği maçla ilgili haberler paylaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Müldür'ün kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı EURO 2024 yarı finaline taşıdı" başlığını atarken "Türkiye, beklenmedik bir yarı finale yükselmek için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı, ancak Hollandalıları uzak tutmasına rağmen son 20 dakikada baskıya yenik düştüler." değerlendirmesinde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera uluslararası haber kanalı ise "Yaklaşık 20 dakikalık çılgın bir sürecin ardından Hollanda, Berlin'de 2-1'lik skorla yarı finale çıktı. Maçın büyük bölümünde oldukça etkileyici olan Türkiye'yi unutmayın. Hatta geç faulü protesto eden Türk yedek kulübesinden birine kırmızı kart bile verildi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın oyunlarından biri olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesi"

İngiliz Telegraph gazetesi, "Wout Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı. Hollanda, Türkiye'nin saldırısını püskürterek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığıyla sunduğu haberinde "Hollandalılar, EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesinin, taraftarların önünde, sanki maç Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyormuş gibi bir oyun sergilemesinin son kurbanı olmaya hazır görünüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber sitesi France 24, "Hollanda, İngiltere yarı finaline çıkmak için EURO 2024'te Türkiye'ye karşı geri dönüş yaptı" başlığını atarken "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde stadın dörtte üçünü dolduran Türk taraftarlar, kutlama için kükredi ve meşaleler ateşledi." ifadelerine yer verdi.

ABD kaynaklı Foxsports internet sitesi, "Hollandalılar yarı finale yükselmek için geri dönüş galibiyeti aldı" başlığını atarken "EURO 2024 çeyrek finali yine heyecanla sona erdi ve Hollanda, Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi." bilgisini verdi.

"Hayal kırıklığı yaratan bir son"

İngiliz BBC Sport internet sitesi, "Türkiye için harika bir turnuva olan bu turnuvanın hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu." ifadesini kullanırken "Son 16'da Avusturya'yı yenmek kolay bir başarı değildi ve Türkiye, Berlin'de Avrupa'nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

"Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu"

ABD'nin haber kanalı CNN, "Hollanda, Türkiye'yi yenerek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığını kullanırken "Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu. Ancak sahadaki aksiyon, tribünlerdeki enerjiye ayak uydura

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber