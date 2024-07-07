DEM'li belediyeden ESK'ye tahsis edilen mağazaya kapatma girişimi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, mağazanın, Kayapınarlı vatandaşlara günde yaklaşık 2 bin kilo et ve süt ürünü sunarak piyasa fiyatının ortalama 100 TL altında satış yapmakta olduğunu söyledi.

"Bu da aylık olarak vatandaşlara 5 milyon TL tasarruf sağlamaktadır. Mağazanın kapatılması durumunda, vatandaşlarımız ürünleri Şehitlik ilçesinden temin etmek zorunda kalacak ve ek ulaşım masraflarıyla karşılaşacaktır" diyen Ocak, "Vatandaşlarına aylık 5 milyon TL doğrudan katkı sağlamayan bir belediyenin, bu mağazayı kapatması büyük bir zarara neden olacaktır. Bu durum karşısında meydanlarda 'halkımızın yanındayız' diyenler, şimdi bu sözlerini unutmuş görünüyor. Kayapınar Belediyesi'nin talebiyle açılan bu mağazanın kapatılması kararı, Diyarbakırlı vatandaşlarımız için zararlıdır ve kamuya hiçbir faydası yoktur. Belediye meclisinin bu kararı, ya görev ve yetki sınırlarını bilmemekten ya da halkın önceliklerini göz ardı etmekten kaynaklanmaktadır. DEM Partili Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini, halkın taleplerini dikkate alarak siyaset yapmaya, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bu tür hizmetlere sahip çıkmaya davet ediyorum. Tekrardan hatırlatmakta fayda vardır; siyaset, milletine hizmet etmekle olur, engel olunarak değil" dedi.