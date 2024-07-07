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Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı

TOKAT'ta ucuz ev eşyası almak için internet sitesinden alışveriş yapan Talip Atar (45), 30 bin lira dolandırıldı. Atar, "Görüntülü konuşurken telefondaki kişinin eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis olduğunu söyledi. İnandık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 14:53, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:56
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Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Talip Atar, internetten evine beyaz eşya almak için araştırma yaptı. Atar, internette bir sitede adının B.Y. ve polis olduğunu söyleyerek, tayini çıktığı için eşyalarını satmaya çalıştığını belirten biri ile tanıştı. WhatsApp üzerinden görüntülü konuşan ve eşyaları beğenen Atar, karşı taraf ile 30 bin liraya anlaşıp, verilen hesaba 30 bin lira yatırdı. Açıklamaya yanlış yazıldığı öne sürülerek kendisinden tekrar 30 bin lira istenince Talip Atar, parasının olmadığını ve vazgeçtiğini söyledi. Atar, parasının gönderilmesini istedi. Ancak daha sonra telefonlara ulaşamayan Atar, dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Evlerine eşya almaya karar verdiklerini söylen Talip Atar, "Sıfır eşyaların pahalı olduğu gürdük. Biz de 2'nci el satış yapan sitelere baktık. Bir yerde hesaplı eşya bulduk. İletişime geçtik. Bize 'WhatsApp üzerinden görüntülü konuşalım. Çevrede sahtekar çok, inanmayın öyle' dedi. Görüntülü konuştuk. Bize eşyaları gösterdi. 35 bin liraya anlaştık. 'Engelli bir çocuğumuz var, ihtiyacımız var' dedik. '5 bin lirayı almayalım, size bir de halı gönderilim' dediler, 30 bin liraya anlaştık. Sonra bize 'Açıklamaya yanlış yazmışsınız' diyerek, 30 bin lira daha istediler. Biz bu parayı özürlü çocuğumuzun parasıyla biriktirdiğimizi, asgari ücretle çalıştığımı ve gönderemeyeceğimi söyledim. Bizi bu şekilde dolandırdılar. Görüştüğümüz kişi kendisinin polis olduğunu söyledi. Görüntülü konuşurken eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis oldukları için samimi geldiler. Bize baştan güven verdiler. Polise giderek şikayetçi olduk. Ben devletime güveniyorum. Aradığımızda telefonlara çıkmıyorlar. Bunlar halen aynı sitede eşyaları satmaktalar" diye konuştu.

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