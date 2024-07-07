Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye trenle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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