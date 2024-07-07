Ankara'da yüzme yasağı olan baraja giren 5 kişiye para cezası
Ankara'da yüzme yasağı olan Ayaş ilçesinde serinlemek isteyen baraja giren 5 kişiye para cezası uygulandı. Şüphelilere, 2 bin 52 TL cezai işlem uyguladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 15:54, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:57
Ankara'nın Ayaş ilçesinde serinlemek isteyen 5 kişi yüzme yasağı bulunan Çanıllı Barajı'na girdi.
Çevrede bulunan vatandaşların jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek ilk olarak vatandaşların barajdan çıkmasını sağladı.
Jandarma daha sonra yasağa rağmen suya giren 5 kişiye 2 bin 52 TL cezai işlem uyguladı.