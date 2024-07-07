Çakarlı TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. TIR'daki çakarlar ise söküldü
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 22:30, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 22:35
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Mecidiye köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen F.B. yönetimindeki TIR'ı durdurdu.
TIR şoförü F.B.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.
TIR'daki çakarlar ise söküldü