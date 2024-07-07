Antalya'da sıcaklık 41 dereceyi buldu

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.

Kayalık manzarası değişmedi

Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.