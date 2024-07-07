Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, Nazar Karataş (22), meydana gelen selde akıntıya kapıldı.

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