Erzurum'da sel: Tarım arazileri ve evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde 4 kişi yaralandı, tarım arazileri ve evler zarar gördü. Suya kapılan iki araçta mahsur kalıp yaralanan 4 kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 23:05, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 23:06
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde 4 kişi yaralandı, tarım arazileri ve evler zarar gördü.
İlçede iki gündür devam eden sağanak nedeniyle bazı dereler taştı.
Sel sonucu ilçeye bağlı Mollamehmet, Kayaboğazı, Dalsöğüt ve Karlıca mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, bazı evlerde de hasar oluştu.
Dalsöğüt Mahallesi?nde araçlar sel nedeniyle zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.
Suya kapılan iki araçta mahsur kalıp yaralanan 4 kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.