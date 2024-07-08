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8 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 00:04
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8 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düşünce kuruluşları uzmanları ile SETA Washington ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya katılacak, Türk basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un ev sahipliğinde NATO PA Parlamento Başkanları Zirvesi Heyetleri onuruna verilecek resepsiyona katılacak olan Kurtulmuş, ABD'de faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Washington)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Buca Sosyal Dayanışma Merkezi açılışına katılacak, Buca Huzurevi'ne ziyarette bulunacak.

(İzmir/13.00/15.00/16.10)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, değerlendirme toplantısına katılacak, ardından basın açıklaması yapacak. AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaat alanı, Güneysu Psikiyatri Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Rize/10.30-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın fırlatılması dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Florida'daki programa katılacak.

(Ankara/22.25/Florida)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı"na iştirak edecek.

(Brüksel)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ile 7 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.

(Londra)

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