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Mağdur Suriyelilerin zararları karşılanacak

Kayseri'de provokatörler tarafından ev, iş yerleri ve araçları hedef alınan Suriyelilerin zararlarını karşılamak için çalışma başlatıldı. AFAD'a bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü şehirde 400'e yakın araç, ev ve dükkana saldırıldığı belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 07:51, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:35
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Mağdur Suriyelilerin zararları karşılanacak

Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edilmesi bahanesiyle ortaya çıkan vandalizmin acı bilançosu netleşti. Whatsapp grupları üzerinden haberleşip, kamyonla bölgeye giden saldırganların Melikgazi ilçesine bağlı Danişmendgazi, Sahabiye, Fevzi Çakmak, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet, Mevlana, Aydınlıkevler ve Küçük Mustafa mahallelerinde 400'e yakın ev, iş yeri ve araca zarar verdiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD ekipleri de hasar tespit için sahaya indi. Ekipler mahalle mahalle dolaşarak, saldırıya uğrayan Suriyeli vatandaşlarla görüşüyor.

400 EV VE İŞ YERİ
AFAD'ın yanı sıra Türkiye Mülteci Konseyi ve Afgan Mülteciler Dayanışma & Yardımlaşma Derneği (ARSA) de saha araştırmasına başladı. Yapılan saha incelemeleri sonrası Sahabiye Mahallesi'nde 64, Fevziçakmak Mahallesi ve Fuzuli Caddesi'nde 22, Küçük Mustafa Mahallesi'nde 15, Mevlana Mahallesi'nde 6 dükkanın tahrip edildiği ortaya çıkarıldı. 12 aracın taşlanarak ağır hasarlı hale geldiği saldırılarda, çok sayıda araç tahrip edildi. En az 2 araç tamamen yanarken, çok sayıda evin de taşlanarak pencereleri kırıldı. Kayseri Kültürleri Derneği ekiplerinin saha incelemelerine göre ise, 400'e yakın ev, iş yeri ve araç saldırıya uğradı.

YARALAR SARILACAK
Öte yandan Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, yıllardır gece gündüz çalışarak elde edilen birikimleri bir gece de yok olan Suriyelilerin zararları ise tazmin edilecek. Devlet kurumlarının yapacağı saha çalışmaları tamamlandıktan sonra, yaraların sarılması için düğmeye basılacak.

Neslihan Önder - Burak Doğan

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