Yargıtay'dan 'boşanma'da emsal karar

Ankara'da yaşayan Sevilay C. eşi Kaan C'nin kendisini aldattığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanma davası açtı.



Sevilay C. aile mahkemesinin davayı reddetme kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi erkeğin kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi.



KOCA KARARIN HATALI OLDUĞUNU BELİRTEREK DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Bu kez de koca itiraz edince dava Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi.



Davayı inceleyen Daire; erkeğin, kadının tatil için gittiği otele gittiğini ve birkaç gün aynı odada kaldıklarını, ayrıca çocuklarının okul kaydı için birlikte Kanada'ya gittikleri ve burada da 10 gün kadar aynı odayı paylaştıklarını kaydetti.



OTEL ODASINDA BİRLİKTE KALMAK BARIŞTIKLARI ANLAMINA GELİR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerin bir otel odasında birlikte kalmaları, birbirlerinin önceki kusurlarını affettikleri, en azından hoşgörü ile karşıladıkları anlamına geldiğini belirterek taraflara kusur atfedilmeyeceğinden boşanma davası kararının bozulmasına karar verdi.

Halit TURAN