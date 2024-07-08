42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeyle!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeyle!
Sponsorlu İçerik
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A haberleşme uydusunun fırlatılması için hazırlıkları takip ettiklerini belirterek, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 10:11, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:29
Yazdır
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Uraloğlu'nun katılımıyla, bu gece 00.20'de Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak.

Gece yarısı gerçekleştirilecek fırlatma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yayınlaması bekleniyor. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı kurarak yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

- "Bağımsızlığımızın sembolü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, fırlatma işlemleri için hazırlıkların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Hazırlıkları takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da şu bilgileri verdi:

"Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz."

Türksat 6A'nın Türkiye'nin en önemli AR-GE projelerinden olduğunu ve Türk mühendislerin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildiren Uraloğlu, "Uydumuz, TV yayıncılığı başta olmak üzere, haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber