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Zillere basıp, boş olduğunu anladıkları daireyi soydular

ADANA'da apartmanın zillerine basıp, kontrol yapan 3 kadın, boş olduğunu anladıkları Halil İbrahim D.'nin (20) dairesine girip, çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden 1'i yakalanıp tutuklanırken, kadınların binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 11:21, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:38
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Olay, 14 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti. Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

'BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM'

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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